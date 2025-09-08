Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Mujer confesó haber matado a su madre en Santa Juana

Publicado:
| Periodista Radio: Cristofer Espinoza
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Inicialmente, la hija fue detenida por desacatar una prohibición de acercarse a la víctima, quien la denunció por violencia intrafamiliar.

 ATON (archivo)

El cuerpo de la mujer de 51 años fue descubierto en su domicilio por otro de sus hijos el jueves pasado.

Una mujer de 29 años fue detenida y posteriormente confesó haber asesinado a su madre de 51 años el jueves pasado en la comuna de Santa Juana, Región del Biobío.

Otro hijo de la víctima descubrió su cuerpo sin vida, con un corte en el cuello, en su domicilio de la villa El Ángel, hasta donde llegó esa tarde noche para dejarle víveres, como acostumbraba a hacerlo.

Inicialmente, la misma mujer fue detenida por desobedecer la prohibición de acercarse a su mamá, medida cautelar que se le impuso por denuncias de violencia intrafamiliar.

En esa oportunidad, a la sospechosa se le incautaron vestimentas que "tenían manchas que hacían parecer la presencia de sangre", y un pañuelo en la misma condición que estaba dentro de su pantalón, detalló el fiscal Matías Arellano.

Tales elementos "se enviaron inmediatamente al laboratorio y se compararon, concluyendo que (la sangre) era de la víctima, y con esos antecedentes, se solicita la detención", ejecutada este lunes por la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción.

El persecutor añadió que "una vez detenida, decide prestar declaración, confesando el delito".

La presunta parricida será formalizada este miércoles en el Juzgado de Garantía de Santa Juana.

