Quilicura: Peruano fue emboscado y asesinado por la espalda con un balazo

Un ciudadano peruano murió baleado la madrugada de este domingo en plena vía pública de la comuna de Quilicura.

Según las primeras informaciones, la víctima, en momentos que se encontraba junto a su pareja en la intersección de calle Las Garzas con Pasaje 20, fue atacada a disparos por al menos tres delincuentes a rostro cubierto.

"La víctima, que transitaba y caminaba por la vía pública, fue abordada por sujetos que le dispararon por la espalda, realizando un disparo a corta distancia en la zona torácica, con salida de proyectil. La víctima falleció en el lugar de los hechos, concurriendo (posteriormente allí) personal de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística, junto al Departamento de Medicina Criminal", detalló el fiscal Javier Rojas, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

En esta línea, el persecutor precisó que la víctima era una persona de sexo masculino, de nacionalidad peruana, y fue "interceptada por unos sujetos que lo esperaban en una intersección de la comuna, para efectos de seguirlo y dispararle con un arma de fuego por la espalda".

La investigación de este crimen está en curso y a cargo de la Fiscalía ECOH y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), sin registrar detenidos por el momento.

Las diligencias se centran en el análisis de cámaras de seguridad y el empadronamiento de testigos.