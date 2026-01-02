Talcahuano: Joven está en riesgo vital por brutal golpiza en fiesta de Año Nuevo

Un joven de 20 años se encuentra en riesgo vital luego de sufrir una brutal golpiza durante una fiesta de año nuevo que se realizó en el Espacio Marina de Talcahuano (Región del Biobío).

La víctima, actualmente internada en la Clínica Biobío, fue agredida por un grupo de sujetos al interior del recinto, que en ese momento contaba con más de 2.000 asistentes. Las razones del ataque son materia de investigación por parte del OS-9 de Carabineros.

"Es una situación de la máxima gravedad para nosotros. Todavía no tenemos la certeza del lugar exacto donde ocurrió la agresión, eso lo estamos trabajando con testigos y con también con los registros gráficos en el lugar. Lo importante es que sabemos que fue dentro del espacio donde se desarrollaba esta fiesta", explicó el fiscal Mario Elgueta.

"Está aislado el sitio y se mantiene todavía en resguardo para poder determinar, a partir del relato de los testigos presenciales, el lugar exacto donde ocurrió la agresión y la dinámica en que se habría producido", complementó el persecutor.

De momento, no se registran personas detenidas.

Penco: Hombre fue baleado a quemarropa en noche de Año Nuevo

La Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción investiga el homicidio frustrado de un hombre de 40 años en el sector La Greda de la comuna de Penco (Región del Biobío), quien fue baleado a quemarropa durante la noche de Año Nuevo.

"Una persona fue víctima de un sujeto quien, premunido de un arma de fuego, efectuó diversos disparos en su contra, ocasionándole lesiones de gravedad. Una vez cometido el delito, (el atacante) huyó del lugar, mientras que la víctima fue auxiliada por personal SAMU, que lo trasladó hasta el Hospital Las Higueras de Talcahuano, donde fue sometido a cirugía de emergencia, encontrándose en estado grave con diagnóstico evolutivo de carácter reservado", informó el comisario José Vidal de la PDI.

"Del trabajo de campo realizado en el sitio del suceso, junto a personal del Laboratorio de Criminalística, se logró ubicar y levantar evidencia balística", agregó el detective de la Brigada de Homicidios de Concepción.