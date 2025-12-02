Tres detenidos por homicidio ocurrido en calle de Chiguayante

Durante la madrugada de este martes, el OS-9 de Carabineros de Concepción realizó cinco allanamientos en la comuna de Chiguayante, que permitieron la detención de tres sujetos vinculados a un homicidio ocurrido el pasado 18 de junio en el sector de La Leonera.

La víctima, un hombre de 36 años, fue asesinada en la vía pública con al menos nueve impactos de bala. La investigación señala que ese día se recogieron 32 casquillos y que el hecho ocurrió en plena vida pública, tras lo cual la persona falleció al ser ingresada al Hospital Regional de Concepción.

Los detenidos, con edades entre 26 y 30 años, cuentan con un amplio prontuario policial y deberán enfrentar a la justicia en los próximos días por su presunta responsabilidad en este asesinato.