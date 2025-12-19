Tres extranjeros asesinados a tiros en dos incidentes en la Región Metropolitana

Tres personas de nacionalidad extranjera fueron asesinadas a tiros en la Región Metropolitana durante las últimas horas.

En un cité ubicado en la calle Emiliano Figueroa, en el centro de Santiago, se encontraron los cadáveres de dos venezolanos ultimados con disparos en la cabeza, informó el Ministerio Público.

"En una de las piezas de este cité hay dos personas fallecidas por impactos de bala. Recién estamos trabajando las primeras diligencias en cuanto a los peritajes de laboratorio", señaló el fiscal Rodrigo Mena, del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios.

El persecutor añadió que "uno de estos cuerpos se encuentra maniatado" y, si bien no se ha determinado aún "la cantidad (total) de los proyectiles" disparados en el lugar, "por lo menos cada uno de estos cuerpos tiene un proyectil en la cabeza: un proyectil craneal".

"Estas personas son de nacionalidad extranjera, particularmente venezolanos. No tenemos completa la identidad, pero barajamos una línea de investigación bastante potente", agregó Mena.

Homicidio en La Pintana

En paralelo, se investiga otro hecho de sangre ocurrido en la comuna de La Pintana.

La víctima, de nacionalidad extranjera -aún no especificada- fue asesinada a tiros en la vía pública, en la intersección de calle Aníbal Huneeus con Pasaje Diego Barros Arana.

Según los antecedentes preliminares, recibió múltiples impactos balísticos.

El caso también es investigado por el equipo ECOH de la Fiscalía, junto a Carabineros.