UDI pide renuncias en Interior tras fin de semana con 10 homicidios

La crisis de seguridad vuelve a ser foco protagónico en la agenda del Gobierno tras el violento fin de semana que enfrentó el país con 10 homicidios confirmados, entre ellos la muerte de cuatro menores en una balacera en Quilicura y otro hombre que fue víctima de 47 balazos en Viña del Mar.

Estos hechos de violencia han aumentado los cuestionamientos de la oposición al Ejecutivo por su labor en materia de seguridad y prevención, incluso llegando a pedir la renuncia de todo el equipo del Ministerio del Interior, liderado por la ministra Carolina Tohá.

"En las últimas 48 horas, 10 homicidios contabilizados. De ellos, cuatro son menores de edad. Esto es de extrema gravedad y, por lo tanto, el equipo de seguridad tiene que asumir sus responsabilidades. La ministra (Carolina) Tohá y los subsecretarios (Manuel) Monsalve y (Eduardo) Vergara no pueden solo seguir explicando los hechos", cuestionó el diputado UDI Henry Leal.

En opinión del parlamentario opositor, dichas autoridades "son verdaderos comentaristas, pero no evitan que los homicidios sigan ocurriendo", asegurando también que las medidas que han implementado, entre ellas el Plan Calle Sin Violencia, son "un completo fracaso".

"Por lo tanto, llegó la hora de que las autoridades del Interior asuman sus responsabilidades políticas. Yo creo que debiesen renunciar", solicitó Leal.

"No estamos en los niveles de inseguridad que vive la región"

Los homicidios registrados este fin de semana fueron abordados por la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, quien afirmó que aunque son "hechos graves", Chile no tiene el "nivel de inseguridad" que hay en otros países de la región.

"Todos tenemos grandes desafíos en seguridad, pero no estamos al nivel que están nuestros países vecinos. Por eso hemos reforzado las medidas para el control del uso de armas de fuego, para el combate a la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, que ha venido aparejado de hechos más violentos como los homicidios", analizó la ministra vocera.

Asimismo, destacó que frente a esa situación han "aumentado el presupuesto en seguridad y modernizado a nuestras policías".

"Pero hay que insistir también, junto con ello, que no estamos en los niveles de inseguridad que se vive en el contexto internacional, particularmente en la región. Estamos a tiempo todavía de tomar carta en el asunto para frenar esta situación", afirmó la militante comunista.

Esta postura fue cuestionada por el presidente de la Democracia Cristiana (DC), el diputado Alberto Undurraga, quien apuntó que no es correcto pensar bajo esa lógica y que "no debemos compararnos solamente con los países vecinos", dado que "estamos viendo delitos que antes no veíamos".