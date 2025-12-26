Incautaron 40 máquinas: Desbaratan casino clandestino en Barrio Franklin

Carabineros desbarató un casino clandestino ubicado en el Barrio Franklin la mañana de este viernes, operativo que culminó con la detención de la regente del local y de un cliente.

Este recinto de la comuna de Santiago había sido clausurado anteriormente, pero los sellos de prohibición de funcionamiento fueron vulnerados para reanudar la operación.

Personal policial se percató de la reapertura del lugar mientras efectuaba patrullajes preventivos en el sector, "procediendo a su fiscalización y a la detención de la regente y uno de los jugadores que se encontraba en el lugar", indicó el capitán Stephan Stewart, de la Cuarta Comisaría de Santiago.

El oficial añadió que además, "se retiraron aproximadamente 40 máquinas" del lugar, las que fueron trasladadas hasta el mentado cuartel de Carabineros.

La operadora del local, una ciudadana venezolana de 21 años, y el cliente sorprendido en su interior, enfrentarán a la Justicia por infringir la Ley de Casinos.