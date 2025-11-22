Incendio afecta a empresa de neumático en San Miguel

Un gigantesco incendio afecta a una empresa de neumáticos en la comuna de San Miguel, cuya columna de humo puede verse desde distintos puntos de Santiago.

El siniestro inició alrededor de las 7:00 de la mañana en la intersección de José Joaquín Prieto con Cuarta Avenida, donde al menos ocho compañías de Bomberos trabajan para evitar la propagación del fuego, debido a la cercanía con casas del sector.

Bomberos activó una segunda alarma de incendio en el lugar.