Incendio afecta a empresa de neumático en San Miguel
Bomberos trabaja en una segunda alarma de incendio con el fin de evitar la propagación a casas cercanas.
Un gigantesco incendio afecta a una empresa de neumáticos en la comuna de San Miguel, cuya columna de humo puede verse desde distintos puntos de Santiago.
El siniestro inició alrededor de las 7:00 de la mañana en la intersección de José Joaquín Prieto con Cuarta Avenida, donde al menos ocho compañías de Bomberos trabajan para evitar la propagación del fuego, debido a la cercanía con casas del sector.
Bomberos activó una segunda alarma de incendio en el lugar.
Bomberos trabajando en SEGUNDO Batallón de INCENDIO por fuego en local comercial Av José Joaquín Prieto y Cuarta Avenida https://t.co/Hxca3QWa9c pic.twitter.com/59Ty4cHa5y— Bomba España CBS (@Bomba_Decima) November 22, 2025