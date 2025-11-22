Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago24.9°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Incendios

Incendio afecta a empresa de neumático en San Miguel

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Bomberos trabaja en una segunda alarma de incendio con el fin de evitar la propagación a casas cercanas.

Incendio afecta a empresa de neumático en San Miguel
 ATON
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un gigantesco incendio afecta a una empresa de neumáticos en la comuna de San Miguel, cuya columna de humo puede verse desde distintos puntos de Santiago.

El siniestro inició alrededor de las 7:00 de la mañana en la intersección de José Joaquín Prieto con Cuarta Avenida, donde al menos ocho compañías de Bomberos trabajan para evitar la propagación del fuego, debido a la cercanía con casas del sector.

Bomberos activó una segunda alarma de incendio en el lugar.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada