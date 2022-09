Incendio afectó a bodega distribuidora de alimentos a cadenas hoteleras y casinos

Un incendio afectó en horas de esta mañana a una bodega de una empresa distribuidora de alimentos ubicada en la comuna de Quilicura, en el límite con Colina.

El hecho se registró cerca de las 06:30 de la mañana en la intersección de Camino Interior con calle Caupolicán, en las cercanías de la autopista Los Libertadores, donde se ubica una empresa distribuidora de alimentos que son expendidos a hoteles, restaurantes y casinos.

"En un 80 por ciento de la infraestructura estaría consumida por las llamas, no habrían personas lesionadas hasta el momento (...); yo me entrevisté con los propietarios de la empresa, me manifiestan que no queda gente en la noche", detalló el coronel Juan Francisco Jiménez, prefecto de la Prefectura Santiago Norte.

Funcionarios de los ocho cuerpos de Bomberos de Quilicura y Santiago trabajaron en el lugar. Claudio Núñez, comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, informó que llegaron tras la alarma del guardia de seguridad de la empresa distribuidora de alimentos, afectada en su totalidad.

"Las empresas colindantes no se encuentran afectadas y al momento la emergencia se encuentra controlada. El departamento de investigación de incendios de nuestra institución se encuentra haciendo las pericias correspondientes", dijo, agregando que "al momento tenemos a un solo bombero lesionado" de los más de 70 funcionarios que llegaron al lugar.