Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago15.6°
Humedad58%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Incendios

Incendio afectó a fábrica de muebles en Quinta Normal

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La estructura resultó comprometida en un 90%, la que colapsó producto de la temperatura y la carga de combustibles que estaban al interior.

Incendio afectó a fábrica de muebles en Quinta Normal
 ATON (Referencial)

No se registraron lesionados ni casas dañadas por el fuego.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un incendio afectó este domingo a una fábrica de muebles, ubicada en Avenida Mapocho con Neptuno, en la comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana

Bomberos estimó que el 90% de la estructura del taller de mueblería resultó comprometido por las llamas. Sin embargo, no se registraron voluntarios ni personas lesionadas.

El comandante Jamal Ash-Shinar, del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal, precisó que no resultaron viviendas cercanas afectadas por el fuego, sino que "solo hay un inmueble dañado por agua".

"La estructura está comprometida prácticamente en un 90% del taller, que colapsó producto de la temperatura y la carga de combustibles que estaban al interior", agregó el bombero.

El siniestro se encuentra controlado, mientras que voluntarios realizan los trabajos de remoción y liquidación.

Además, el Departamento de Investigaciones de Incendio del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal indaga el origen del fuego, el que se especula habría sucedido por una falla humana por las personas que se encontraban al interior.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada