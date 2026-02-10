Incendio por fogata en casa tomada destruyó tres viviendas en Independencia

Un incendio se registró la madrugada de este martes en la intersección de Colón con Fermín Vivaceta, en la comuna capitalina de Independencia; emergencia que movilizó a 12 carros de Bomberos para evitar la propagación de las llamas a toda la manzana.

Según antecedentes preliminares, el fuego -que ya fue extinguido- se originó por una fogata mal cuidada al interior de una propiedad tomada por personas en situación de calle, inmueble que ya registra siniestros previos.

El balance de daños incluye tres viviendas totalmente destruidas por el fuego y una con daños de consideración por el agua y, pese a la magnitud del siniestro, no se reportaron civiles ni bomberos lesionados.