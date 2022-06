Incendio quemó por completo una casa en Peñalolén

Una casa resultó completamente quemada debido a un incendio que se registró la tarde de este sábado en calle Los Barquitos con El Abanico, en la comuna de Peñalolén.

La emergencia inició alrededor de las 16:30 horas, cuando los vecinos intentaron controlar el fuego ante la preocupación de que las llamas se propagaran a un centro de distribución de gas cercano.

El segundo comandante de Bomberos de Ñuñoa, Alex Miller, sostuvo que a la llegada del personal, se dedicaron a combatir la propagación a las casas ubicadas al costado y que finalmente sólo "fue afectada la casa siniestrada".

No se registraron personas ni voluntarios lesionados, según dijo el Bombero. De hecho, al inicio del incendio, cuyo origen aún no es determinado, no había habitantes al interior del inmueble.