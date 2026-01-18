Trump autorizó "donación de asistencia" como apoyo ante incendios de Ñuble y Biobío
La información fue posteada en X por el embajador de EE.UU. en Chile, Brandon Judd.
"En los momentos más difíciles, Washington acompaña a Chile con acciones concretas para proteger las comunidades, vidas y recursos naturales", destacó el diplomático.
Los voraces incendios en Ñuble y Biobío han afectado principalmente al sector de Lirquén -ubicado en la comuna de Penco- y a la comuna de Concepción, dejando al menos 15 fallecidos en la Octava Región.