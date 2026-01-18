Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Incendios

Trump autorizó "donación de asistencia" como apoyo ante incendios de Ñuble y Biobío

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La información fue posteada en X por el embajador de EE.UU. en Chile, Brandon Judd.

"En los momentos más difíciles, Washington acompaña a Chile con acciones concretas para proteger las comunidades, vidas y recursos naturales", destacó el diplomático.

Los voraces incendios en Ñuble y Biobío han afectado principalmente al sector de Lirquén -ubicado en la comuna de Penco- y a la comuna de Concepción, dejando al menos 15 fallecidos en la Octava Región.

El embajador de EE.UU. en Chile, Brandon Judd, afirmó este domingo que el mandatario estadounidense, Donald Trump, autorizó una "donación de asistencia" como apoyo ante los incendios forestales en las regiones del Ñuble y Biobío. 

"El presidente Trump me ha autorizado a apoyar a Chile con una donación de asistencia para enfrentar los incendios forestales", comunicó el diplomático en su cuenta de X. 

"En los momentos más difíciles, Estados Unidos acompaña a Chile con acciones concretas para proteger las comunidades, vidas y recursos naturales", destacó Judd.

Los voraces incendios en Ñuble y Biobío han afectado principalmente al sector de Lirquén -ubicado en la comuna de Penco- y a la comuna de Concepción, dejando al menos 15 fallecidos en la Octava Región. 

