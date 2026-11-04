Instalan nuevo portón en Barrio Meiggs para impedir el comercio ambulante

Una nueva serie de portones se instaló este miércoles en la intersección de calle Sazié con Bascuñán Guerrero hasta Unión Latinoamericana, en el Barrio Meiggs, con la intención de impedir el ingreso del comercio ambulante al sector.

El teniente coronel Pablo Alcaíno, de la Prefectura Santiago Central, detalló que "para este trabajo se hizo una intervención previa del Municipio de Santiago junto con Carabineros para el despeje y notificación de estos comerciantes ambulantes. Por lo tanto, a esta hora se está realizando esta esta instalación de portones y no hemos tenido ningún problema. Ya no había gente ni comercio en el en el sector, por lo tanto, se desarrolla con total normalidad".

Carabineros precisó que se notificó a comerciantes ambulantes del despeje y durante la noche se retiraron los toldos azules.