Johanna Hernández fue internada de urgencia en hospital siquiátrico

La condenada por el crimen del profesor Nibaldo Villegas, Johanna Hernández, fue trasladada de urgencia al Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak, de Recoleta, según informó "Hola Chile".

La mujer está estable pero fue internada por la depresión que la aqueja y un intento de quitarse la vida, según informó Leandro Díaz, su abogado.

"Me dijo que había tenido algunos problemas con otras internas, pero no me especificó con quien", dijo el profesional, respondiendo sobre la mala relación que había tenido la asesina del profesor Villegas con otras reclusas.

Una de las posibles causas de la crisis es la baja en el consumo de medicamentos por parte de Hernández. "Esto es una sorpresa para esta defensa. En el estado emocional que ella tiene, corre el riesgo de atentar contra su vida", agregó Díaz.

"No es una estrategia. Ni por parte de la defensa ni de Johanna se ha solicitado un traslado al hospital psiquiátrico. Es una decisión que toma Gendarmería. Lo único que vamos a solicitar es que haya atención de un médico psiquiátrico constante en el centro penitenciario", remató Díaz.