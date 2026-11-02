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Tópicos: País | Policial

Joven madre y su hija menor de edad murieron electrocutadas por una lavadora

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La mujer recibió una descarga de corriente procedente del electrodoméstico, y la niña falleció intentando auxiliarla.

Joven madre y su hija menor de edad murieron electrocutadas por una lavadora
 ATON (referencial)

La PDI realiza peritajes en el domicilio donde ocurrió la tragedia, ubicado en sector Fundo San Hernán, en la comuna de San Fernando.

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Una mujer de 27 años y su hija de 13 fallecieron este lunes al recibir una descarga eléctrica mientras usaban una lavadora, hecho ocurrido en un domicilio ubicado en el sector Fundo San Hernán de la comuna de San Fernando (Región de O'Higgins).

El subprefecto de la PDI René Muñoz, jefe subrogante de la Bicrim de San Fernando, informó que la tragedia ocurrió cuando la mujer entró en contacto con el electrodoméstico en funcionamiento. La menor intentó socorrerla, pero también fue alcanzada por la corriente.

"Conforme a las primeras diligencias, se estableció que ambas víctimas se encontraban manipulando una lavadora en el patio de su domicilio, instancia en que sufrieron una descarga eléctrica que les provocó la muerte", detalló el detective.

El policía agregó que en el "examen externo policial de ambos cuerpos, se observaron lesiones compatibles con el ingreso de corriente eléctrica, sin evidenciarse lesiones atribuibles a la intervención de terceras personas".

La PDI continúa los peritajes en el domicilio, con el objetivo de determinar los elementos involucrados en el accidente y esclarecer qué produjo la fatal descarga eléctrica.

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