Karen Bejarano compartió el estado en que apareció su camioneta

Este viernes, Karen Bejarano compartió en su cuenta de Instagram las imágenes de su camioneta, la que apareció tras serle robada este jueves en Providencia. El violento hecho delictual ocurrió en un servicentro de Avenida Santa María.

La cantante y rostro de televisión relató lo ocurrido hoy. "Hoy encontraron mi auto y a tres de los seis delincuentes que me violentaron. Les muestro esto, no para que vean las condiciones en las que quedó mi auto... sinceramente es lo q menos me importa", comenzó la ex "Mekano".

Bejarano mostró la pistola que apareció en su vehículo Land Rover. "En menos de 24 hrs, la banda robó e intimidó con armas de fuego a cuatro personas (entre ellas yo). Las cuatro víctimas éramos del sexo femenino y a una de ellas, la dueña del vehículo con el que me interceptaron a mí la dejaron con un brazo quebrado y esta siendo operada en estos momentos"

"El trauma con el que quedamos las víctimas, ni siquiera es considerado un delito y es un dolor con lo que debemos lidiar durante mucho tiempo, y si no tienes los medios económicos para costear un tratamiento psicológico, nadie lo hará por ti. Esta es la triste y cruda verdad", detalló.

