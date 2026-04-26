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Tópicos: País | Policial

La Florida: Hombre fue baleado en el estómago en aparente riña entre vecinos

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El hecho ocurrió en la esquina de Voz del Viento con Bahía Catalina.

La Florida: Hombre fue baleado en el estómago en aparente riña entre vecinos
 ATON (referencial)

Carabineros inició un operativo y se desplegó en el lugar.
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Un hombre de 39 años recibió un disparo en el estómago la noche de este domingo en una aparente riña entre vecinos en la capitalina comuna de La Florida.

Carabineros informó que el hecho ocurrió en la esquina de Voz del Viento con Avenida Bahía Catalina.

El afectado -de nacionalidad chilena y sin antecedentes- fue trasladado hasta el SAR Quillayes y, posteriormente, derivado al Hospital de la Florida debido a la gravedad de sus lesiones, donde se mantiene bajo evaluación.

La policía uniformada se desplegó en el lugar a la espera de instrucciones del Ministerio Público.

 

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