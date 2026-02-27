Síguenos:
Tópicos: País | Policial

Las Condes: Detenido por robo huyó desde el calabozo de comisaría

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Un sujeto de 30 años que fue detenido por robo de artículos de vehículos se fugó, la tarde de este viernes, desde la 57ª Comisaría de Los Dominicos, en la comuna de Las Condes.

El hombre fue ingresado esposado al sector de calabozo y, por motivos que están siendo investigados, logró evadir la custodia policial y huir desde dentro del recinto.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis, incluyendo la posibilidad de una eventual facilitación desde el interior de la propia comisaría.

