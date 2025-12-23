Lo Espejo: Carabineros de franco detuvieron a dos implicados en balacera

Cuatro carabineros de franco detuvieron a dos hombres armados, tras escuchar disparos al aire en las cercanías de una feria navideña, en la comuna de Lo Espejo.

Los funcionarios oyeron la balacera mientras transitaban por la Avenida Salvador Allende, en la población Clara Estrella, por lo que dieron inicio a un rastreo.

"Al llegar al lugar, sorprendieron a dos individuos portando armas de fuego, por lo que se identificaron como carabineros y procedieron a la detención", explicó el teniente Agustín Bello, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Rinconada.

Los sospechosos son dos chilenos de 35 y 39 años, ambos con antecedentes policiales, "y uno de ellos con una orden de detención vigente por porte de munición y sustancias químicas", detalló el uniformado.

Durante el procedimiento, los efectivos también incautaron dos pistolas, de marca Glock y Taurus, respectivamente, así como tres cargadores de balas. Además, se encontraron 11 vainillas en el sitio del suceso.