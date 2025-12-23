Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago22.3°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial

Lo Espejo: Carabineros de franco detuvieron a dos implicados en balacera

Publicado:
| Periodista Radio: Cristián Aburto
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Un grupo de efectivos los detectó en los alrededores de una feria navideña, en la población Clara Estrella.

Uno de los implicados tenía una orden de detención vigente por porte de munición y sustancias.

Lo Espejo: Carabineros de franco detuvieron a dos implicados en balacera
 ATON (archivo)

Los funcionarios además incautaron dos pistolas y tres cargadores de balas.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Cuatro carabineros de franco detuvieron a dos hombres armados, tras escuchar disparos al aire en las cercanías de una feria navideña, en la comuna de Lo Espejo.

Los funcionarios oyeron la balacera mientras transitaban por la Avenida Salvador Allende, en la población Clara Estrella, por lo que dieron inicio a un rastreo.

"Al llegar al lugar, sorprendieron a dos individuos portando armas de fuego, por lo que se identificaron como carabineros y procedieron a la detención", explicó el teniente Agustín Bello, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Rinconada.

Los sospechosos son dos chilenos de 35 y 39 años, ambos con antecedentes policiales, "y uno de ellos con una orden de detención vigente por porte de munición y sustancias químicas", detalló el uniformado.

Durante el procedimiento, los efectivos también incautaron dos pistolas, de marca Glock y Taurus, respectivamente, así como tres cargadores de balas. Además, se encontraron 11 vainillas en el sitio del suceso.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada