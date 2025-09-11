Síguenos:
Tópicos: País | Policial

Micro se incendió en Providencia: Se indaga falla mecánica

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El hecho ocurrió en la esquina de Nueva Providencia con calle Suecia.

Micro se incendió en Providencia: Se indaga falla mecánica
 Décima Compañía CBS - Sosafe
Un bus del Sistema Red se incendió la mañana de este jueves en la esquina de Nueva Providencia con calle Suecia, en la capitalina comuna de Providencia.

Según informó la Décima Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, el hecho se produjo por una aparente falla mecánica, lo que está siendo indagado.

El incidente también provocó desvíos en el tránsito, por lo que se registra congestión vehicular en el sector, detalló Transporte Informa.

