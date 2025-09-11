Micro se incendió en Providencia: Se indaga falla mecánica

Un bus del Sistema Red se incendió la mañana de este jueves en la esquina de Nueva Providencia con calle Suecia, en la capitalina comuna de Providencia.

Según informó la Décima Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, el hecho se produjo por una aparente falla mecánica, lo que está siendo indagado.

El incidente también provocó desvíos en el tránsito, por lo que se registra congestión vehicular en el sector, detalló Transporte Informa.

Bomberos CBS trabajando por fuego en microbús en Av Nueva Providencia y Suecia @14FRC @LaHeroicaCBS pic.twitter.com/ZTzJjhbcea — Bomba España CBS (@Bomba_Decima) September 11, 2025