Monsalve: No hay sospechosos del crimen de Ojeda y el teniente Sánchez en lista entregada por Matthei

"Para combatir el crimen organizado no sirve entregar información equivocada. No sirve tampoco la mano blanda para perseguir la ruta del dinero de las organizaciones criminales, y creo que ese error es el que está cometiendo la alcaldesa (Evelyn) Matthei", dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, al responder este martes al último emplazamiento de la alcaldesa de Providencia y presidenciable de la UDI, con quien ha tenido un duro cruce de palabras en los últimos días.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, la autoridad de Gobierno salió al paso de los dichos emitidos ayer por la autoridad municipal, quien dijo haberle entregado hace dos años los nombres de 75 delincuentes que fueron detenidos en Providencia, junto con el organigrama de la banda a la que pertenecían.

"Hace casi dos años pedí una reunión con el subsecretario Monsalve, le llevamos 75 nombres, con nombre y apellidos, dónde vivían, fotos, videos, todos ellos de personas que pertenecen al crimen organizado. No se ha hecho nada respecto a ello", manifestó Matthei.

En esa línea, la alcaldesa precisó "que personas que nosotros habíamos detenido estuvieron involucrados en el secuestro del teniente Ojeda, en el secuestro de Los Vilos, en el secuestro de Lenín Rincón en San Miguel, en el robo al diputado Hotuiti, en un secuestro en Antofagasta y en el crimen del mayor Emanuel Sánchez".

"No vengan hoy día a pedirnos datos si igual no hacen nada con ellos. Dejémonos de farsa", concluyó la militante gremialista.

En Cooperativa, Monsalve sostuvo que "respecto a que no hicimos nada, eso no es así. No quiero utilizar una palabra dura, pero eso es falso, porque efectivamente tomamos una acción".

El subsecretario explicó que tras la cita con Matthei, llevada a cabo el 14 de marzo de 2023, "nosotros tomamos contacto con el Ministerio Público a través de la División Jurídica del Ministerio del Interior, le entregamos todos los antecedentes a la Unidad de Delitos de Lavado de Activos, Delitos Económicos y Crimen Organizado del Ministerio Público y con fecha 31 de marzo (de 2023) recibimos un correo de vuelta indicándonos una serie de investigaciones que estaba llevando adelante el Ministerio Público, distintas investigaciones por distintos fiscales, que involucraban a distintas personas que aparecían en este listado".

"En la conversación con el Ministerio Público se sugirió, y el Ministerio Público dijo que lo iba a hacer eventualmente, unificar los casos y, por lo tanto, concentrar los casos en una sola investigación, y lo radicó la Fiscalía Regional Oriente", señaló la autoridad gubernamental.

"El seguimiento de este caso", complementó Monsalve, "nos lleva a que hay 11 personas condenadas, de las cuales cuatro nosotros expulsamos. Obviamente, cuántas personas están detenidas y cuáles son las condenas es una tarea que le corresponde al Ministerio Público, pero la gestión con el Ministerio Público se hizo, se puso a disposición (la información), se le entregó a la Policía de Investigaciones, se pidió y se unificaron las investigaciones, se radicaron en una fiscalía y hay personas que fueron detenidas, que fueron procesadas y que fueron condenadas".

A renglón seguido, el subsecretario expuso que entre las tres personas que se encuentran identificadas como sospechosas del crimen del exteniente venezolano Ronald Ojeda, "ninguno de estos nombres están en el listado que nos entregó la alcaldesa Matthei".

"Por lo tanto, si es que ella dice que tiene el nombre de alguien que participó y que no son estos tres, estos tres no están en el listado, tendría que darlo a conocer", agregó.

Lo mismo sucede en el caso del secuestro de Los Vilos ("Hay nueve personas en prisión preventiva. Ninguno de ellos aparece en el listado que entregó la alcaldesa Matthei", dijo Monsalve) y en el homicidio del mayor Sánchez ("Hay cuatro personas identificadas y ninguno de ellos está en el listado que entregó la alcaldesa Matthei", añadió).

Esto "tiene que aclararlo, eso es todo, porque creo que las declaraciones que hizo son bastante graves", recalcó el personero de Interior.

ALZA DEL SECRETO BANCARIO

Posteriormente, Monsalve apremió a avanzar en la aprobación del levantamiento del secreto bancario, advirtiendo que "si queremos desarticular el crimen organizado, tenemos que elegir si queremos mano blanda o mano dura".

"Nosotros queremos mano dura. Los que se oponen al (alza del) secreto bancario parece que quieren mano blanda y eso es lo que tienen que aclarar", planteó.

La autoridad arguyó que "evidentemente Chile es un fracaso en materia de persecución de lavado de activos", y calificó el alza del secreto bancario actual como un proceso que "es lento".

"Ese mecanismo que tenemos hoy día y la estructura que tenemos hoy día para perseguir el lavado de activos ya tiene un resultado: 17.000 millones en 17 años, 1.000 millones de pesos por año. Eso es ridículo. Con eso no se desarticula ninguna organización criminal", remarcó.

El subsecretario comentó también la condición que impuso la alcaldesa de Providencia para que su sector de allane a aprobar el levantamiento del secreto bancario.

"Nosotros estamos dispuestos a levantar el secreto bancario, pero no se lo vamos a dar a un director del Servicio de Impuestos Internos (SII) que pueda hacer lo que quiere y que, si no hace lo que le gusta al Gobierno, lo remueven", aseguró Matthei en la víspera, apuntando que el organismo fiscalizará "a los puros de la oposición" al visar el proyecto.

Ante esos dichos, Monsalve recalcó que "esta no es una facultad que se busca radicar en el SII; por lo tanto, saquemos al SII (de la discusión), porque el que hace la investigación del reporte de operaciones sospechosas es la Unidad de Inteligencia de la Unidad de Análisis Financiero".

"Siempre he sido partidario, y lo reitero -de hecho, el Gobierno así lo ha planteado en materia de contrabando y también tuvimos oposición de la oposición en esta tarea-, de que no debe existir esta idea de que hay servicios, como el SII o Aduanas, que tienen la facultad exclusiva de si denuncian o no denuncian. El Ministerio Público siempre tiene que tener la posibilidad de investigar; no puede depender de la decisión de un servicio", complementó.