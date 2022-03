Mujer falleció tras ser atropellada por un vehículo en Pudahuel

Una mujer de 27 años falleció tras ser atropellada por un vehículo mientras se encontraba sentada en la acera en la intersección de San Pablo con Federico Errázuriz, en la comuna de Pudahuel.

Como relató el capitán de Carabineros Daniel Barrera, "un vehículo, que al momento no tenemos claridad de qué se trataría, no se habría percatado de la presencia de una joven de aproximadamente 27 años, en situación de calle, que en esos instantes se encontraba sentada en la calzada y al no ser advertida su presencia, desafortunadamente la atropelló, quitándole la vida".

"En estos momentos la Sección de Investigaciones de Accidentes de Tránsito de Carabineros se encuentra realizando las diligencias pertinentes", puntualizó.