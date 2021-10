Mujer sufrió violento robo en su casa en Ñuñoa: Fue amenazada con un arma

Un violento robo con arma de fuego afectó a una mujer la noche de este viernes en su domicilio en la comuna de Ñuñoa.

Según la información entregada, el hecho, ocurrido en calle Vicente Reyes con Pedro Torres, se dio cuando un grupo de cuatro sujetos ingresó a la vivienda de la afectada y la amenazó con un arma de fuego, cubriendo su cara con una frazada y revisando todo el lugar.

El relato de la víctima dio cuenta que los antisociales estuvieron cerca de 30 minutos en la casa, robando cuatro computadores y diversos artículos de valor, para posteriormente escapar en dirección desconocida.

"Me dijeron que estuviera tranquila, que no me iba a pasar nada si yo no hacía nada... Me preguntaban por cajas fuertes, joyas y cosas de valor", relató la afectada, quien también detalló que "me taparon con una frazada, me tuvieron todo el rato con la cara tapada y las manos arriba para que no hiciera nada. En un momento me dijeron que si hacía algo me iban a disparar y me mostraron la pistola".

Se está avaluando el valor total de lo sucedido, mientras la Policía de Investigaciones busca dar con el paradero de los involucrados.