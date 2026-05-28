Niño de 5 años murió en Calama tras caer en piscina de jardín infantil

Un niño de 5 años murió tras caer a una piscina con agua dentro de un jardín infantil en Calama.

Los primeros en llegar a este sitio fueron funcionarios de Carabineros, quienes le prestaron los primeros auxilios al menor.

Posteriormente el niño fue entregado al SAMU, que lo trasladó de urgencia con escolta de Carabineros hasta el Hospital Carlos Cisternas. Pero a pesar de los esfuerzos médicos, se constató el fallecimiento.

El mayor de Carabineros José Orellana relató que "se está aislando el sitio del suceso. Al interior un sitio de suceso está la piscina y se va a ver en qué circunstancias ocurrieron estos hechos. Está en lo que podríamos decir un patio, sin al parecer una medida de seguridad como de reja o algo similar".

La investigación se enfoca también en determinar las causas de este accidente y también contrastar la legalidad del mismo recinto. La Fiscalía y la Policïa de Investigaciones se encuentran recopilando todos los antecedentes.