Objeto sospechoso movilizó al GOPE en Hospital El Carmen

Una mochila abandonada, con un extintor en su interior, movilizó la mañana de este lunes al GOPE de Carabineros en el Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, ubicado en la comuna de Maipú, en Santiago.

El bolso - de color negro y amarillo- fue encontrado a un costado del acceso a Especialidades Médicas del recinto hospitalario. Su presencia motivó un operativo de personal uniformado tras ser alertado mediante un llamado telefónico alrededor de las 04.00 horas.

El mencionado acceso estaba cerrado al momento del hallazgo y, por ello, no debió ser evacuado.

De acuerdo a los primeros antecedentes, un hombre llamó al 133 y avisó haber dejado la mochila que, según él, contenía una bomba.

El mayor Gerardo Rodríguez, de la 25a Comisaría de Maipú, confirmó que "el GOPE trabajó el sitio donde se encontraba el paquete sospechoso, era una mochila. A través de rayos X se observó que tenía un objeto, al parecer un extintor. En base a eso, ésta tiene que ser aislada y subida a un camión de transporte. En estos momentos (la mochila) ya salió del hospital".

"No tenemos situación de riesgo y va a ser trasladada al GOPE para su análisis particular. Ellos van a determinar posteriormente si era o no una artefacto explosivo", enfatizó el oficial.

Las puertas del hospital ya fueron abiertas y se encuentra funcionando con total normalidad.

Cinco personas -preliminarmente, trabajadores- fueron evacuadas producto de la emergencia.