PDI detuvo a iraní prófugo de la justicia por uso de pasaportes falsos en 2023

El Ministerio Público informó este martes sobre la detención de uno de los dos ciudadanos iraníes que estaban prófugos de la justicia por ingresar al país con pasaportes falsos durante el año pasado.

Se trata de una causa que fue reasignada en julio de este año a la Fiscalía Regional de Antofagasta, liderada por el persecutor Juan Castro Bekios, quien informó que "el denominado 'caso pasaportes', que dice relación con el ingreso con pasaportes falsos durante el año pasado de dos ciudadanos iraníes, quienes en la investigación que se llevaba en efecto, quedaron en su momento en libertad y prófugos de la justicia".

"El día de hoy fue detenido uno de los ciudadanos iraníes en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez (por parte de la Brigada BIPE-Antisecuestros de la PDI), a propósito de una orden de detención vigente emanada de los tribunales de justicia de nuestro país", agregó el fiscal.

El persecutor también adelantó que, "una vez revisados los distintos trámites que dan lugar a la detención y comprobación de la identidad de este ciudadano iraní, se ha puesto a disposición de los tribunales de Garantía de la ciudad de Santiago, con el objeto de que se revisen las medidas cautelares a las que había quedado sujeto en su oportunidad en la formalización de la investigación del pasado 30 de abril de 2023".

Repercusiones del caso

La fuga de los dos ciudadanos iraníes causó repercusiones en el mundo político en su momento, con cuestionamientos por parte de distintos parlamentarios puesto que el hecho coincidió con un supuesto vínculo de empresarios de Iquique con representantes del grupo chií libanés Hezbolá, respaldado por Irán.

Lo anterior se abordó en mayo en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, don la ministra del Interior, Carolina Tohá, sostuvo que "hoy día no hay ninguna amenaza detectada de Hezbolá en Chile. Eso no quita que permanentemente este tema se monitoree y que pueda haber muchas investigaciones de Fiscalía donde temas de este tipo dan lugar a que se hagan diversas diligencias, se levante información".

Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, explicó en aquel entonces que "efectivamente existía una causa que involucraba a ciudadanos iraníes, que tenía que ver con el porte de pasaportes falsificados. No cabe duda de que los motivos de aquello, en base al sentido común, debieran ser investigados, pero las explicaciones de ingresar con dos pasaportes falsos pueden ser múltiples y yo no sacaría conclusiones sobre el particular".

A su vez, la ministra Tohá apuntó que no existe ningún antecedente que permita sostener que ambos extranjeros sean agentes de aquella república islámica.