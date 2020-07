Prisión preventiva para acusados de asaltar a un concejal de Chillán

Dos sujetos fueron formalizados como presuntos autores de dos robos con violencia en Chillán, a minutos de iniciarse el toque de queda durante la noche del domingo.

Una de las víctimas fue el concejal de Chillán, Joseph Careaga, quien fue abordado a metros de su casa, en la Villa Coiquén, en la intersección de calle Almirante Riveros y Los Nogales, donde le sustrajeron por la fuerza su celular, billetera y chaqueta.

"Me abordaron, uno intentó quitarme la silla de ruedas en la cual me desplazo, y como opuse resistencia, me quitaron lo que andaba trayendo. Después salieron unos vecinos a socorrerme", relató Careaga.

La segunda víctima fue un hombre interceptado en la avenida Collín, quien también opuso resistencia, motivo por el cual no lograron sustraerle nada, sin embargo, resultó con diversas lesiones en su dentadura y extremidades.

Tras ambas denuncias, Carabineros de la Subcomisaría Huambalí lograron la detención de dos sospechosos en calle Barros Arana, donde lograron la recuperación de las especies sustraídas en el primer asalto.

El Juzgado de Garantía de Chillán decretó la prisión preventiva de ambos imputados y ordenó tres meses de plazo para la investigación del caso.

En prisión preventiva quedaron César Valenzuela y Jorge Contreras, formalizados por fiscal Marcia Venegas por poner en riesgo la salud pública, por robo con violencia contra concejal de Chillán, Joseph Careaga, y por otro robo con violencia calificado contra una segunda víctima. pic.twitter.com/bzCdSdMoCw — Fiscalía Regional de Ñuble (@FiscaliaNuble) July 6, 2020

Percepción de mayor violencia

El concejal Joseph Careaga, quien además integra la Comisión de Seguridad Pública del Concejo Municipal de Chillán, coincide en la percepción de un incremento de violencia en los hechos delictuales que se han generado durante el tiempo de pandemia en Chillán.

"La fuerza policial está enfocada en los controles sanitarios y perseguir a los infractores de las medidas durante la pandemia en la región, pero necesitamos un reordenamiento en seguridad pública, ya que el aumento de la delincuencia, va de la mano con el aumento de la cesantía y la falta de oportunidades", precisó.