Prisión preventiva para sujeto que disparó contra casa y vehículo de su expareja

Un grave episodio de violencia intrafamiliar culminó con la detención y la prisión preventiva de un hombre que atacó a balazos la propiedad de su expareja luego de que esta se negara a recibirlo en su hogar, desencadenando un operativo que permitió incautar armamento en su domicilio.

Tras el ataque, la víctima alertó de inmediato a Carabineros así, una vez capturado, se procedió a revisar la casa del atacante para buscar pruebas. Allí se encontraron municiones y una pistola.

Finalmente, la justicia determinó que el hombre representa un peligro para la seguridad de la víctima y la sociedad. Fue formalizado por amenaza de muerte en contexto de violencia intrafamiliar e infracción a la ley de control de armas, quedando en prisión preventiva, medida que deberá cumplir mientras se desarrolla la investigación del caso.