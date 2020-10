Profesor de Chillán Viejo es acusado de estupro, sustracción y secuestro de una estudiante

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de Chillán detuvieron a un sujeto de 35 años por los delitos de estupro y sustracción de una estudiante de 17 años en la comuna de Chillán Viejo.

De acuerdo a antecedentes policiales, las diligencias se iniciaron con una denuncia ante Carabineros de Chillán Viejo, donde se confirmó que el denunciado es un docente que vive y trabaja en la comuna, sin antecedentes policiales, quien desde fines de marzo mantenía una presunta relación sentimental con la víctima, utilizando dependencia emocional.

El fiscal Juan Rohr, a cargo de la investigación, explicó que "aprovechándose de la situación de desamparo de la menor, la lleva a vivir a su casa, en Chillán Viejo. Luego la víctima señala que se ve impedida de retirarse de la casa del imputado, el cual ejerce diversas maniobras como dejarla encerrada bajo llave, ejercer violencia en su contra, amenazarla e intimidarla".

El sujeto fue detenido y formalizado en el Tribunal de Garantía de Chillán y quedó con prohibición de acercarse a la víctima y arresto domiciliario, sin embargo, la Fiscalía apeló a la decisión.

Finalmente, este martes, la Corte de Apelaciones de Chillán ratificó la medida cautelar impugnada, aludiendo a que "no se ha acreditado la forma en que la menor se encontraba en grave desamparo, pues no basta que la menor dijera que no podía seguir viviendo con la mamá, y segundo para el delito de sustracción de menores se requiere la ausencia de voluntad del sujeto pasivo, en este caso, la menor, quien sale voluntariamente del hogar de la madre y opta por vivir con el imputado".