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Tópicos: País | Policial

Prófugo de homicidio murió baleado por la PDI en nuevo intento de huida

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

A bordo de un vehículo arrastró a una detective, y cinco de sus colegas reaccionaron disparándole.

Prófugo de homicidio murió baleado por la PDI en nuevo intento de huida
 PDI archivo

El hecho ocurrió en la comuna de Colina.

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Un hombre que se encontraba prófugo de la Justicia por el delito de homicidio falleció este lunes, baleado por la PDI, en la comuna de Colina.

Funcionarios de la Policía de Investigaciones se encontraban realizando diligencias para dar con el paradero del sujeto, y lo ubicaron al interior de un vehículo en la Avenida Fontt.

"Al momento en que personal de la PDI se acerca al sujeto para detenerlo, éste emprende la huida y arrastra a una de las funcionarias que participaban en el diligenciamiento de la orden de detención", señaló el fiscal Luis Contardo.

Al menos cinco detectives utilizaron sus armas de servicio hiriendo al antisocial, quien fue trasladado hasta el Cesfam La Reina -ubicado en la misma comuna de Colina- donde se constató su fallecimiento.

La detective arrastrada por el antisocial no sufrió lesiones graves y se encuentra fuera de riesgo vital.

 

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