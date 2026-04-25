Puerto Montt: Tres estudiantes detenidos por portar armas al interior de su colegio

Tres estudiantes fueron detenidos por portar armas al interior del Liceo Bosque Nativo de Puerto Montt (Región de Los Lagos), ubicado en el sector de Avenida El Tepual.

"En el lugar se procedió a identificar a un alumno, el cual, desde la pretina de su pantalón, extrajo y entregó voluntariamente un arma a fogueo, la cual a posterior será periciada para ver si se encuentra o no apta para el disparo por personal especializado", informó el capitán Sebastián Emaldía de Carabineros.

"Posteriormente, docentes del establecimiento realizaron una revisión de las mochilas del mismo curso donde se mantenía el alumno que portaba la pistola, encontrando a su vez, en la mochila de uno de los alumnos, otra pistola a fogueo que igualmente será periciada para ser puesta a disposición de la Fiscalía", agregó el oficial.

En el mismo procedimiento, docentes del recinto hicieron entrega de un arma blanca tipo cortapluma que portaba una alumna del mismo curso, mayor de edad, quien también fue detenida.

Los estudiantes que portaban las pistolas a fogueo, uno de ellos con antecedentes por el delito de hurto, fueron detenidos por infracción a la Ley de Control de Armas y fueron puestos a disposición del Ministerio Público.