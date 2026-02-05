Punta Arenas: Investigan muerte de adolescente que permanecía bajo custodia estatal

El Ministerio Público abrió este jueves una investigación para aclarar la muerte de una adolescente de 17 años que permanecía bajo custodia estatal en Punta Arenas, en la Región de Magallanes.

Según informó la Fiscalía Regional de Magallanes, la joven perdió la vida durante esta mañana en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Clínico de Magallanes.

"Se encontraba, además, en una situación de vulnerabilidad y en un estado de grave desamparo relevante. Por lo tanto, se activaron los protocolos investigativos para este tipo de casos, con la concurrencia personal de la Brigada de Homicidios de la PDI, y también se realizará la autopsia respectiva bajo los protocolos de Minnesota, conforme a este tipo de situaciones", informó la fiscal Wendoline Acuña.

El protocolo de Minnesota es un procedimiento legal de la ONU diseñado para investigar muertes potencialmente ilícitas, ya sea por acción u omisión, asegurando que se cumpla con la obligación del Estado de proteger el derecho a la vida.

Desde el centro médico, en tanto, indicaron que se adoptaron de inmediato todos los protocolos correspondientes para este tipo de casos, una vez reportado el deceso.