Reportan extraño olor en distintas comunas de Santiago

La madrugada de este miércoles se ha registrado un fuerte olor similar a gas en distintas comunas de la ciudad de Santiago.

Aún se desconoce la fuente exacta del olor y las causas de éste.

🔴MÓVIL EN VIVO: @_felipecofre nos reporta en vivo sobre el intenso olor gas que se percibe en el centro de Santiago, al tiempo que Bomberos responde a, por lo menos, 8 llamados por emanación en distintos sectores. EN DESARROLLO #TuCooperativa — Gonzalo Barrera (@gbarrerac) December 4, 2019

En paralelo, Bomberos ha respondido a decenas de llamados por emanación de gas en distintos sectores de la capital, como Estación Central y Santiago Centro.

"Llevamos 12 actos de servicio en relación a emanaciones de gas, pero no se ha encontrado origen. Han sido esporádicos, no han sido a lo largo del tiempo. Tiene que haber sido una nube o algo parecido, pero todavía no encontramos nada", dijo Oscar Ibacache, de la 17ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), a Cooperativa.

En caso de percibir el olor distintivo del gas, el voluntario recomendó "ventilar, abrir ventanas y puertas, siempre resguardando la seguridad". "Si es mucha la presencia, llamar a Bomberos y salir del lugar", agregó.

03:14 en Santiago Emanación de gas (10-6) H4 B9 Maipu y Mapocho https://t.co/41VxikMpRJ — Bomba España CBS (@Bomba_Decima) December 4, 2019

03:18 en Estación Central Emanación de gas (10-6) B11 H17 Coronel Souper y Toro Mazotte https://t.co/xU4hjzOe6q — Bomba España CBS (@Bomba_Decima) December 4, 2019

03:26 en Santiago Emanación de gas (10-6) B4 BX11 San Alberto Hurtado y Portales https://t.co/jkgD3TdX6c — Bomba España CBS (@Bomba_Decima) December 4, 2019

03:39 en Estación Central Emanación de gas (10-6) B11 H17 Santa Teresa y Antartica https://t.co/2yXj4UGsf8 — Bomba España CBS (@Bomba_Decima) December 4, 2019

03:43 en Estación Central Emanación de gas (10-6) H4 B9 Conde Del Maule y General Amengual https://t.co/oEN3WuU0On — Bomba España CBS (@Bomba_Decima) December 4, 2019

04:07 en Santiago Emanación de gas (10-6) B11 H17 Bascuñan Guerrero y Espiñeira https://t.co/ArK3iZfMdK — Bomba España CBS (@Bomba_Decima) December 4, 2019

04:18 en Santiago Emanación de gas (10-6) B4 BX10 Nataniel Cox y Copiapo https://t.co/tVt5FjEYAH — Bomba España CBS (@Bomba_Decima) December 4, 2019

04:23 en Estación Central Emanación de gas (10-6) H4 BX11 Ecuador y Toro Mazotte https://t.co/MGFktfFCYa — Bomba España CBS (@Bomba_Decima) December 4, 2019

04:25 en Santiago Emanación de gas (10-6) B9 H4-Ñ Amunategui y Catedral https://t.co/1Yk2RaE0a5 — Bomba España CBS (@Bomba_Decima) December 4, 2019