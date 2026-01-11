Adulto mayor que se resistió a encerrona fue baleado en una pierna

Un adulto mayor de 65 años fue internado en el Hospital El Carmen tras resultar herido de bala en una de sus piernas, al resistirse a un intento de encerrona perpetrado por un grupo de delincuentes en la comuna de Maipú.

Mientras el conductor estaba detenido en Segunda Transversal con Central Gonzalo Pérez Llona debido al semáforo en rojo, un sujeto armado descendió de un auto que circulaba en sentido contrario y lo intimidó para robar su vehículo.

"La víctima se asustó, retrocedió y colisionó al vehículo que estaba en la parte trasera de él, momento en que los individuos regresan y forcejean con la víctima para nuevamente intentar quitarle su automóvil, y ante la resistencia, se efectúa una cantidad indeterminada de disparos", relató el capitán de Carabineros Ignacio Gatica, oficial de ronda de la Prefectura Rinconada.