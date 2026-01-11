Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago19.9°
Humedad53%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Adulto mayor que se resistió a encerrona fue baleado en una pierna

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un adulto mayor de 65 años fue internado en el Hospital El Carmen tras resultar herido de bala en una de sus piernas, al resistirse a un intento de encerrona perpetrado por un grupo de delincuentes en la comuna de Maipú.

Mientras el conductor estaba detenido en Segunda Transversal con Central Gonzalo Pérez Llona debido al semáforo en rojo, un sujeto armado descendió de un auto que circulaba en sentido contrario y lo intimidó para robar su vehículo.

"La víctima se asustó, retrocedió y colisionó al vehículo que estaba en la parte trasera de él, momento en que los individuos regresan y forcejean con la víctima para nuevamente intentar quitarle su automóvil, y ante la resistencia, se efectúa una cantidad indeterminada de disparos", relató el capitán de Carabineros Ignacio Gatica, oficial de ronda de la Prefectura Rinconada.

Síguenos en Google News
Las + leídas