Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago29.4°
Humedad36%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Asaltantes golpearon a chofer en la cabeza para robar su camión en Lo Espejo

Publicado:
| Periodista Radio: Felipe Cofré
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El conductor fue agredido con la empuñadura de un arma, antes de ser obligado a bajar de la máquina.

Los sujetos abandonaron el vehículo poco después, al parecer por un sistema interno que les impidió seguir manejando.

Asaltantes golpearon a chofer en la cabeza para robar su camión en Lo Espejo
 ATON (archivo)

La víctima sufrió un corte en la cabeza, pero se trata de una lesión leve.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un grupo de delincuentes golpeó en la cabeza al conductor de un camión con la empuñadura de una pistola para robar ese vehículo, en una encerrona perpetrada la mañana de este jueves en la comuna de Lo Espejo.

Según la víctima, que circulaba junto a un peoneta, un auto interceptó a la máquina en calle Eduardo Frei: "Traté de adelantar el camión y volvió a atravesarse. Me eché para atrás y me apuntaron con una pistola, me hicieron tira el vidrio de al lado, y no sé con qué me pegaron en la cabeza. De ahí, me tiraron para abajo del camión", relató.

Minutos más tarde, los asaltantes abandonaron el vehículo en la Autopista Vespucio Sur, frente al Terminal Pesquero, aparentemente por la activación de un sistema cortacorriente que les impidió seguir manejando.

De este modo, la PDI recuperó el camión y la carne que transportaba, además de incautar un arma de fuego hallada dentro del vehículo, que será periciada para tratar de identificar a los responsables.

El chofer sufrió un corte en la cabeza debido a la agresión, pero se trata de una lesión leve.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada