Asaltantes que huían tras "encerrona" causaron accidente en la Costanera Norte

Un confuso incidente ocurrió la noche de este domingo en un túnel de la Costanera Norte, a la altura del Mercado Central, que según información preliminar comenzó con una "encerrona" perpetrada en dirección al oriente.

Minutos después de que automovilistas que recorrían la autopista escucharan disparos, el vehículo de una pareja fue impactado por otro que escapaba del sitio del suceso, que lo llevó a chocar contra un muro, de acuerdo al relato de las víctimas.

"Veníamos a una velocidad de 100 kilómetros por hora y nos pasó un jeep blanco muy rápido, muy agresivo, y a los cinco o siete segundos llegó un segundo jeep y no alcanzamos ni a darnos cuenta. Nos tiró el auto encima a 120 kilómetros por hora, nos tiró contra el muro y por suerte logramos controlar el auto. Me bajé rápido a ver si mi señora estaba bien, por suerte no le pasó nada, tal vez otro pudo contar otra historia", detalló el conductor afectado a Cooperativa.

La víctima agregó que "a las personas que se pararon al lado de nosotros a preguntar si estábamos bien no sé si les llegó el balazo directo, pero les llegó al menos un rebote que les quedó marcado en el parabrisas. Bien chocante la escena".

Ninguna de las personas afectadas resultó con lesiones de gravedad.

Algunos videos de lo ocurrido se han viralizado en redes sociales, los que muestran a varios autos yendo contra el tránsito para devolverse y no exponerse a los disparos.