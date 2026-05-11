Carabinero repelió "portonazo" cuando llegaba su casa: dos sospechosos baleados y uno en riesgo vital

Un funcionario de Carabineros logró frustrar un intento de robo de vehículo, bajo la modalidad de "portonazo", durante la noche de este domingo en la comuna capitalina de Colina.

El incidente ocurrió cuando el efectivo policial llegaba a su domicilio en compañía de su familia.

Según los primeros antecedentes, el funcionario fue interceptado por un grupo de desconocidos que intentaron sustraer su vehículo particular.

Ante la amenaza, el policía hizo uso de su arma de fuego personal para repeler el asalto, lo que provocó que los delincuentes huyeran del lugar en distintas direcciones.

El funcionario policial y su familia resultaron ilesos tras el incidente.

Presuntos delincuentes heridos

Poco tiempo después del suceso, se reportó el ingreso de dos personas heridas a centros de salud capitalinos, cuyas características coinciden con los involucrados en el asalto.

Al Hospital San José (Independencia) ingresó un sujeto con una herida de bala en el cuello, mientras que en la Clínica Dávila (Recoleta) hizo lo propio un segundo individuo con un impacto de proyectil en la espalda. Este último se encuentra actualmente en riesgo vital.

Ambos sujetos permanecen bajo custodia policial.

La Fiscalía instruyó la presencia de equipos especializados de la policía para realizar las pericias correspondientes en el sitio del suceso, analizar la evidencia balística y confirmar la dinámica de los hechos.