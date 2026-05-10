Anticiclón traerá el frío y bloqueará lluvias en gran parte del país

Meteored informó que durante los próximos días un anticiclón influirá en las condiciones meteorológicas de gran parte del país, marcando un escenario de bajas temperaturas, pocas precipitaciones y un bloqueo al ingreso de sistemas frontales.

De acuerdo al órgano, el fenómeno estaría asociado a un sistema de altas presiones reforzadas que limitará el avance de lluvias hacia el territorio continental, según el Centro Europeo de Pronósticos de Mediano Plazo (ECMWF, por sus siglas en inglés).

El bloqueo atmosférico favorecerá además el desplazamiento de masas de aire frío desde el extremo sur hacia la zona central e incluso algunos sectores del norte del país.

El órgano apuntó que, durante el inicio de la semana, varias localidades del norte y centro todavía experimentará temperaturas cálidas, impulsadas por una vaguada costera. Incluso, las máximas podrían superar los 25 grados.

No obstante, a medidas de semana, las proyecciones señalaron que desde el miércoles las temperaturas comenzarán a descender, especialmente en el sur, donde las mínimas podrían ubicarse bajo los 5 grados.

El anticiclón también mantendrá alejadas las precipitaciones en gran parte del país. Los modelos climáticos apuntan a que las lluvias seguirán bajo los niveles habituales para esta época del año, especialmente en la zona centro-sur.

En caso de registrarse lluvias, el órgano sostuvo que corresponderían a lloviznas aisladas en sectores costeros, cordillera de la costa y algunos sectores del valle central.

En el sur del país, el déficit hídrico será más notorio, mientras que sectores de la Patagonia persistirá el ingreso de aire frío subpolar, aumentando la posibilidad de precipitaciones más relevantes.

Al norte, las lluvias seguirán ausentes, aunque la vaguada costera favorecerá con nubosidad y eventuales lloviznas débiles en algunos sectores del litoral.

Las condiciones atmosféricas favorecerán mañanas más frías y la aparición de niebla o nubosidad baja en la zona centro-sur durante la próxima semana.