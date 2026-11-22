Un detective de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró la madrugada de este domingo un intento de encerrona a un exagente de la misma institución en la capitalina comuna de Ñuñoa.

El ilícito ocurrió en avenida Américo Vespucio, sobre las pistas en dirección al sur, mientras la víctima se desplazaba a bordo de su vehículo particular.

En ese trayecto fue interceptado por un automóvil rojo con al menos cuatro ocupantes, desde el que descendieron tres individuos armados con el objetivo de intimidarlo y arrebatarle el móvil.

El asalto fue presenciado por otro automovilista que se desplazaba justo detrás: un funcionario policial que, al advertir la flagrancia del delito, descendió de su vehículo, se identificó como policía e hizo uso de su arma de servicio en al menos cinco oportunidades para repeler la agresión.

Ante la respuesta armada, tres de los asaltantes lograron abordar el auto en que se movilizaban y huyeron en dirección desconocida. Sin embargo, un cuarto sujeto, de 19 años y sin detenciones previas, no alcanzó a escapar tras resultar herido a bala en una mano.

Producto del enfrentamiento, un delincuente de 19 años sin antecedentes penales terminó con una herida de proyectil en una de sus manos. (FOTO: ATON)

Respecto a la condición del detenido y los avances investigativos, el teniente Patricio Narváez, oficial de ronda Oriente de Carabineros, precisó que el detective dejó "lesionando a uno de los antisociales en su mano derecha, específicamente en su palma y en su dedo pulgar".

"El funcionario activo es quien hace uso del armamento de servicio y efectuó cinco disparos en la vía pública", detalló el funcionario policial, que confirmó que se encuentran buscando al resto de la banda.

Personal de Carabineros concurrió al sitio del suceso para resguardar el área e iniciar las diligencias correspondientes.