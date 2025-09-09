En pocos minutos cayó banda que cometió "portonazo" en Conchalí

Una banda de delincuentes perpetró un violento "portonazo" en la comuna de Conchalí, llevándose una camioneta Toyota Hilux.

La rápida acción de Carabineros y la Seguridad Municipal permitió la detención de los antisociales y la recuperación de dos vehículos: el robado y el utilizado para cometer el delito.

El hecho ocurrió en la calle Cartagena, donde la víctima se encontraba conversando con un amigo al lado de un auto estacionado. De manera sorpresiva, fueron interceptados por un grupo de ladrones, quienes se bajaron de un Suzuki Grand Vitara y los intimidaron con armas de fuego.

Según el relato de la víctima, en primera instancia, los delincuentes -"cuatro o cinco personas, chilenos"- intentaron robar el auto de su amigo, pero al ver la Toyota Hilux al interior del domicilio ésta les llamó más la atención, sustrajeron las llaves y la "sacaron con portón y todo".

Gracias al aviso de los vecinos, Carabineros y Seguridad Municipal lograron ubicar el vehículo sustraído a los 10 minutos, de acuerdo al afectado.

La policía confirmó que el auto utilizado en el atraco había sido robado el domingo y estaba siendo utilizado para cometer otros delitos.