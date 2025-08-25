Ernesto Díaz Correa fue víctima de una violenta encerrona

Ernesto Díaz Correa, conocido periodista de Cooperativa Deportes, fue víctima de una violenta encerrona la noche de este domingo en la comuna de San Bernardo, en el sector sur de la capital.

El hecho se registró frente al Terminal de Buses Colón, cuando el emblemático relator nacional esperaba en su vehículo, en una vía local, a su hijo que venía en un bus desde Concepción.

En esos momentos, un grupo de delincuentes, que se movilizaban en un Chevrolet Spark color gris, interceptó el vehículo de Díaz Correa. Dos de los asaltantes bajaron, lo apuntaron con una pistola en la cabeza y lo obligaron a descender de su auto para entregar sus pertenencias.

En un acto de resistencia, el periodista intentó frustrar el robo acercándose al vehículo y tratando de abrir la puerta trasera. Fue en ese momento cuando su hijo, quien recién llegaba en el bus, le gritó desesperadamente que no se acercara a los delincuentes y que huyera de la situación.

La imagen del momento de la encerrona a Ernesto "Chiquitito" Díaz. Está identificado el vehículo en el que se movilizaban los delincuntes y el auto del relator. Mazda 6 Patente PF PG 15. Ayudemos con su RT y dando cuenta a Carabineros si observan el vehículo. pic.twitter.com/WtKNGWp37O — Fernando Tapia (@FernandoAgustin) August 25, 2025

"Se bajan dosmuchachos con pistola, abren la puerta del copiloto, me colocan la pistola en la sien y (me dicen) que entregara el celular, que entregara las llaves. Luego que me bajé, traté de abrir la puerta trasera y subirme al auto para para encarar un poco lo que estaba pasando, y escuchaba los gritos de mi hijo -que venía llegando en el bus y que estaba filmando- que arrancara, que me fuera. Y gracias a Dios estamos bien, no ocurrió nada", relató Ernesto, que afortunadamente no sufrió lesiones físicas.

Los delincuentes huyeron con sus pertenencias y el vehículo del periodista, que tras el incidente, Díaz Correa se dirigió a la 14° Comisaría de San Bernardo para denunciar el hecho.