Fernando Solabarrieta sufrió "portonazo" en Providencia

El periodista, relator deportivo y conductor de televisión Fernando Solabarrieta fue víctima de un "portonazo" junto a sus padres esta noche de lunes en la comuna de Providencia, en el sector nororiente de la ciudad de Santiago, confirmó Carabineros.

Fernando Solabarrieta fue víctima de un violento portonazo cuando llegaba al domicilio de sus padres en Providencia. Venia de comer junto a su familia cuando tres sujetos intimidaron, incluso lo hirieron con un arma cortopunzante. #CooperativaConversa @Cooperativa pic.twitter.com/gdth0Bdtpo — Felipe Cofré (@_felipecofre) May 14, 2019

El hecho ocurrió cuando el rostro de Televisión Nacional arribaba en su vehículo junto a sus padres al domicilio de éstos en Luis Thayer Ojeda.

Solabarrieta terminó con una herida en una pierna luego que uno de los tres asaltantes lo atacara, aparentemente, con un destornillador, según informó el capitán Manuel Badilla, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente.

"Gracias a Dios está bien mi mamá, mi papá también y yo tengo un par de lesiones leves producto del forcejeo, de cuando me sacaron. Yo me demoré un poco y creo que allí ellos se desesperaron y, para hacerla más rápida, al tratar de reducirme, uno de ellos me metió un punzón en la pierna", relató el propio Solabarrieta.

Sin embargo, su madre sufrió una caída tras ser rozada por el auto en plena huida de los delincuentes.

"Cuando uno de ellos ya se había subido al auto para escapar, entonces retrocede el auto a gran velocidad, pasó a llevar a mi mamá, ella se cayó al piso, se pegó en la cabeza. Ella dice que está bien, yo la veo bien, pero está muy shockeada", contó el periodista.

Al finalizar su testimonio, Fernando Solabarrieta entregó un mensaje respecto al fenómeno de la delincuencia: "Tenemos que estar muy alerta, porque esta es una situación... Me cuesta pensar en alguna persona que no le haya pasado algo. Estamos viviendo en un país super peligroso, esa es la verdad. Yo ya tenía cierta sensación de que vivíamos en un país peligroso, pero después de esto, imagínate... Lamentablemente, estamos viviendo en un país donde tenemos que cuidarnos, porque la delincuencia nos está ganando".

Los delincuentes huyeron con el vehículo de Solabarrieta en dirección aún desconocida y, hasta la publicación de esta nota, no han sido detenidos.