Mientras estaba estacionado a la espera de su hijo la noche del miércoles, un hombre sufrió un violento portonazo en Ñuñoa.

Dos delincuentes a rostro descubierto lo abordaron al verlo afuera de su propio auto, intimidándolo con armas de fuego y golpeándolo.

"Me bajé a cambiar unas cosas del asiento trasero a la maleta, y de repente aparece un vehículo con dos jóvenes: me encañonan y me piden las llaves y se lo llevan. Igual forcejeé un poco, pero al final empezaron a disparar, y ahí ya no hice nada más", relató la víctima.