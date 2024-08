Mujer eludió "abordazo" lanzando llaves de su auto hacia su casa

Una mujer evitó el intento de robo de su vehículo lanzando las llaves hacia el interior de su casa de La Florida, lo que generó la huida de los cuatro delincuentes que la abordaron.

Mientras la víctima llegaba al domicilio de calle La Loma la noche del miércoles, al menos uno de ellos la intimidó con un arma de fuego, pero ella forcejeó e incluso cayó al suelo para no entregarles las llaves.

"Alguien se acercó por atrás, me trató de tapar la boca, porque empecé a gritar como nunca he gritado, y en ese momento, me acordé de que una de las cosas que se podía hacer para evitar el robo es tirar las llaves hacia adentro de la casa, entonces hice alguna maniobra que no me acuerdo, me di la vuelta y tiré las llaves al patio", relató la afectada.