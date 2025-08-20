Mujer sufrió el robo de su vehículo fuera de su casa en Puente Alto

Seis delincuentes robaron el vehículo de una mujer, que se encontraba estacionado fuera de su casa en la Avenida Parque del Este, en la comuna de Puente Alto.

Carabineros indica que la víctima salió del domicilio para buscar un objeto en el auto, cuando la banda la intimidó con armas de fuego para hacerse con las llaves. La mujer se desprendió de las mismas antes de que pudieran agredirla.

De acuerdo con el capitán Fernando Muñoz, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Cordillera, los antisociales actuaron a rostro descubierto.