Mujer sufrió violento robo de vehículo en compañía de sus hijas

Una mujer, en compañía de sus hijas de 15 y 9 años, sufrió un violento robo de vehículo este domingo, en la comuna de La Florida, aunque todas resultaron ilesas.

Tres delincuentes abordaron a la conductora, que estaba dentro del auto estacionado en calle Perpetua Freire, a la espera de otra de sus hijas al término de un cumpleaños familiar en el sector.

"Cuando los veo por el espejo retrovisor, venían corriendo hacia el auto, y lo único que atiné a decirles a mis hijas es que se bajaran nomás. De hecho, habíamos conversado anteriormente (con la mayor): yo le decía: 'hija, si ni Dios quiere pasa cualquier cosa, tú agarra a tu hermana más chica y corran nomás', porque uno no sabe más allá las intenciones que tienen ellos", reveló la víctima después del atraco.

Los antisociales comenzaron a romper la ventana de la mujer con un destornillador para obligarla a descender, pero "no me podía bajar porque no me podía sacar el cinturón de seguridad; estábamos todas con el cinturón esperando a que mi otra hija saliera".

Las dos menores lograron huir rápidamente mientras los antisociales se subían al vehículo y se daban a la fuga.

Todavía no se registran personas detenidas por este hecho.