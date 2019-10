Un hombre sufrió un intento frustrado de "portonazo" en su domicilio ubicado en la esquina de Esperanza con Erasmo Escala, en pleno Barrio Yungay, uno de los más antiguos de la comuna de Santiago.

De acuerdo a los antecedentes policiales, el conductor fue abordado y golpeado por cuatro delincuentes cuando aprestaba a ingresar a su casa.

"Paró un auto rojo y se bajaron cuatro. Uno sacó un extintor y me lo tiró en la cara. Yo intenté tirar las llaves por las ventanas de mi casa, pero no entraron, porque rebotaron y se cayeron. Las tomaron y subieron al auto. Como yo había puesto trabavolantes, tiraron para atrás y chocaron con el mismo auto de ellos. No pudieron sacar el trabavolantes y ahí quedaron, se bajaron y salieron corriendo", relató el afectado.

Los sujetos huyeron en dirección desconocida sin llevarse el auto de la víctima.

Hasta la publicación de esta nota, los delincuentes no han sido detenidos.

Los vecinos del Barrio Yungay denunciaron que esta clase de delitos se han repetido en el último tiempo en el sector y alegaron falta de seguridad.