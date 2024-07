Abogada denunció traumático engaño de supuesta gitana en el barrio El Golf

La Fiscalía Oriente, en conjunto con personal de la SIP de Carabineros, investigan una denuncia interpuesta por una abogada de 27 años que acusa a una supuesta gitana del delito de estafa residual, quien aparentemente robó varias de sus joyas.

La víctima, Catalina Álamo, relata lo ocurrido en una querella presentada el 4 de junio ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, resumida en La Tercera PM: la acción judicial sostiene que se encontró con la ladrona el pasado 30 de mayo en Avenida Apoquindo, cuando iba camino a una sucursal bancaria de Avenida El Golf, describiéndola como una mujer de cerca de 50 años, de pelo largo, negro y ondulado, de relativamente baja estatura.

El documento sostiene que la responsable, quien usaba una parka negra, y posiblemente con jeans, "comenzó a hablarme con un acento gitano muy marcado. Me pidió indicaciones para llegar a la Clínica Alemana de Las Condes, y después de proporcionarle la información, me dijo: 'Como me ayudaste y me miraste, yo te voy a bendecir, tengo poderes'".

Según la profesional de la Universidad de Los Andes, "a partir de ese momento la mujer mostró una habilidad impresionante para manipular y engañar. Comenzó a adularme, diciendo que yo era muy hermosa, y continuó inventando historias elaboradas sobre cómo muchas personas me envidiaban y me habían maldecido. Con un tono convincente y lleno de seguridad, me aseguró que ella tenía poderes para liberarme de esa maldición y que, a partir de su intervención, todo en mi vida mejoraría significativamente".

EL "RITUAL"

Utilizando sus propios anillos, la mujer habría hecho un gesto de "cruces" en una de las palmas de la víctima, antes de sostener que debía bendecir las joyas de la joven "para que el hechizo funcionara", refiriéndose al anillo de compromiso de diamantes y platino, avaluado en 10 millones de pesos; su argolla de matrimonio, que tiene en el interior el nombre de su marido, avaluada en 600 mil pesos, y una cadena de oro avaluada en 500 mil pesos.

"Inicialmente me negué a entregarle mis joyas, explicándole que no me las podía sacar ya que los anillos me los regaló mi marido y la cadena, mi madre", agrega la querella, acotando que la supuesta estafadora se habría ofendido y declarado incapaz de robar. Incluso habría pedido que le ofreciera perdón por "desconfiar" de ella.

La víctima admite entonces que "su insistencia y su habilidad para manipular mis emociones me hicieron sentir culpable y avergonzada por haber dudado de sus intenciones", por lo que cedió a sus demandas: la mujer le quitó sus joyas y las envolvió en una tela, pidiéndole a la abogada que la mirara a los ojos, porque de no hacerlo, el "ritual" no funcionaría. Tampoco tendría efecto si abría la tela antes de que pasaran dos horas.

Además, la instruyó a comprar velas blancas, un labial y un ajo; de lo contrario, "todo saldría mal" en su vida. Más tarde, "revisé las telas sólo para descubrir, con horror, que sólo había monedas; mis joyas no estaban. Con amargura, comencé a llorar desconsoladamente, sintiendo una profunda traición y desolación. Jamás pensé que alguien pudiera tener tanta maldad y ser tan siniestro", expresó en el documento.

"Este engaño me causó un trauma profundo, afectando no solo mi bienestar emocional y psicológico, sino también causando un daño significativo en mi vida familiar y personal. La angustia y el dolor de la pérdida de mis joyas, que tenían un inmenso valor sentimental y económico, han dejado una herida duradera en mi vida", añade la querella.

Previamente, la abogada denunció los hechos ante el Ministerio Público, que designó al fiscal Rodrigo Varela para investigar el caso, en el marco del cual se están revisando las cámaras de seguridad del sector para dar con el paradero de la estafadora.