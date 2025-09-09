Síguenos:
País | Policial | Robos

Asalto armado a farmacia en Maipú: Trabajadores fueron encañonados

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Cuatro delincuentes irrumpieron en el local de Cruz Verde y dispararon dos veces mientras huían.

Asalto armado a farmacia en Maipú: Trabajadores fueron encañonados
 ATON (Referencial)

Los asaltantes intimidaron a los dependientes, rompieron vitrinas y se llevaron cosméticos y cremas.

Un grupo de cuatro sujetos asaltó este martes a una farmacia Cruz Verde ubicada en un strip center de la Avenida El Rosal con Ingeniero Eduardo Domínguez, en la comuna de Maipú.

De acuerdo a información policial, uno de los sujetos llevaba un arma de fuego e intimidó a los dependientes del local, mientras el resto rompió las vitrinas para llevarse los articulos, principalmente cosméticos.

"En la huida, el sujeto que portaba el armamento de fuego efectuó dos disparos al exterior de esta farmacia, huyendo posteriormente del lugar", relató el comandante Gustavo Tapia, de la 25a Comisaría de Maipú.

"Yo estaba haciendo el libro de guardia, de mis novedades, y me apuntaron con una pistola, con una 9 mm", relató un guardia de seguridad que se encontraba al momento del asalto.

"Ya han pasado este mes tres encerronas aquí. Ya basta, no hacen nada", señaló el vigilante.

Los sujetos huyeron a pie del lugar y se evalúa el monto total de lo sustraído. 

En portada